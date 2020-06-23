Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 12 şüpheli, terör örgütüne üye olmak suçundan ise 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Toplam 16 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.