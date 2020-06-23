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İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 12 şüpheli, terör örgütüne üye olmak suçundan ise 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Toplam 16 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: terör örgütü son dakika operasyon izmirSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 08:57
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