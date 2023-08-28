İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı

Karşıyaka ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, teknesiyle İzmir Körfezi’ne açılan amatör denizciye ait tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Bu esnada İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) filosuna ait 'Gezi’ adlı yolcu gemisinin kaptanı, olayı fark ederek gemicilere haber verdi.

Kurtarılma anı kamerada

Yardıma koşan gemiciler, denize attıkları simit ile şahsı gemiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, amatör denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.