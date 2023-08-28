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Türkiye
İHA 28.08.2023 16:07

İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı

İzmir Körfezi’nde teknesi alabora olan amatör denizcinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karşıyaka ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, teknesiyle İzmir Körfezi’ne açılan amatör denizciye ait tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Bu esnada İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) filosuna ait 'Gezi’ adlı yolcu gemisinin kaptanı, olayı fark ederek gemicilere haber verdi.

Kurtarılma anı kamerada

Yardıma koşan gemiciler, denize attıkları simit ile şahsı gemiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, amatör denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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