İzmir'de tarihi Turistik Kemeraltı Çarşısı'nda çöpler yol ortasında kaldı

Konak Belediyesi işçilerinin dün başlattığı grev nedeniyle mahalle ve sokaklarda çöpler toplanamadı.

Cadde ve sokaklarda oluşan çöp dağları ve kötü koku, vatandaşların tepkisine neden olurken, bir çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çöpler yollara taştı.

Konak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, grevi gerekçe göstererek vatandaşlardan konteynerlere ve sokaklara çöp bırakılmaması konusundaki tuhaf çağrısına rağmen, kentin hemen her köşesinde çöp dağları oluştu.

Esnaf, çöplerin üzerini kapattı

Çarşı esnafı ise turistlerin sokak ortasındaki çöpleri görmemesi için çöplerin üzerini naylon ile kapattı.

Konak Belediyesine bağlı Merbel A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren 11. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bugünden itibaren başta ana hizmet binası, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü olmak üzere tüm belediye birimlerine "Bu İş Yerinde Grev Vardır" pankartı asıldı.

İzmir'in kalbi Konak'ta çöp dağları

Yaklaşık bin 500 civarında işçi greve çıkarken ilçede başta temizlik ve fen işleri olmak üzere belediye hizmetleri durdu. Grev nedeniyle sokaklarda ve caddelerdeki çöpler toplanmazken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı başta olmak üzere bir çok yerde çöp dağları oluştu.

Kemeraltı'nda sokak ortasındaki çöpleri gören turistler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, esnaf çöplerin üzerini naylon ile kapattı.

Sokakları kaplayan çöp yığınlarına vatandaş ve esnaf tepki gösterdi

Kemeraltı'ndaki çöpleri gören vatandaşlar, belediyeye tepki gösterirken, Hasan Sarpçı, "Milletin hakkını versinler, hayat şartları ağır. Çöpler sokağın ortasında, normal bir görüntü değil bu" dedi.

Bir başka vatandaş ise,"İzmir'in yıllardır görüntüsü bu ve bu şekilde devam ediyor. Başka bir şehre gittiğimizde İzmir'in ne kadar kötü bir halde olduğunu anlıyoruz. Yerli ve yabancı bir çok turistin geldiği Kemeraltı'ndaki bu görüntü resmen rezalet. Dışarıdan gelen insanlara İzmirliler olarak rezil oluyoruz. Buraya da bir kayyum atasınlar bari de kurtulalım bunlardan" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Turhan da, "55 senedir İzmir'deyim ve böyle bir şey görmemiştim ama 5-10 senedir her şeyi görüyorum. Vatandaşlar düşünsün bu görüntüyü. Bu yöneticiler düşünsün. Yazık" açıklamasında bulundu.

CHP'li belediyeden "Sokağa çöp bırakmayın" açıklaması

`Sokağa çöp bırakmayın` Konak Belediyesi'nde grevin başlaması sebebiyle, belediye tarafından yapılan açıklamada sendikanın en düşük 52 bin 900 bin TL maaş teklifini reddettiğini duyuruldu ve vatandaşlar çöpler konusunda uyarıldı. Açıklamada `Bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız; mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır` denildi.