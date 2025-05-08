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Türkiye
İHA 08.05.2025 13:55

Kaçak kazı yapıp bir de paylaştı, kendini sosyal medyada ifşa etti

Tokat’ın Zile ilçesinde izinsiz kazıyla Roma mozaiği ortaya çıkaran ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ş.’nin, tarihi eserin üzerinde kazı yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Kaçak kazı yapıp bir de paylaştı, kendini sosyal medyada ifşa etti

Zile ilçesinde bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık bir mozaik ortaya çıkardı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ve oğlu A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaçak kazı yapıp bir de paylaştı, kendini sosyal medyada ifşa etti

Kaçak kazının yapıldığı bağ evinde, yaklaşık 3x3 metre boyutlarında olduğu belirtilen tarihi mozaiğin üzerinin torba ile örtülerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edilirken ele geçirilen eser, uzman ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Kazı yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş.’nin, 8 Nisan tarihinde mozaik üzerinde kazı yaparken çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Ayrıca şahsın kazı yaparken sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı iddia edildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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Kaçak Kazı Roma Dönemi Tokat
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