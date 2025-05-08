Balıkesir kıyılarında müsilaj görüldü

Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkii kıyıları ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı görüldü.

Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu.

Çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor.

"Hiç vakit kaybetmeden tedbir almamız lazım"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın Marmara Denizi'nin her yerini kapladığını ve ilerleyen dönemde daha çok görüleceğini söyledi.

Müsilajın deniz dibindeki canlılar ve ekosisteme çok zarar verdiğini belirten Sarı, "Müsilaj, denizin dibindeki pinaları, midyeleri, istiridyeleri, mercanları öldürüyor. Üzerlerini battaniye gibi örtüyor. Deniz çayırlarının üzerini kapladı. Fotosentez yapmasını engelliyor. Yani oksijen üreten, bize nefes olan deniz çayırları, müsilaj yüzünden şu anda zarar görüyor. Ama 6 aydır zaten balıkçılık çok etkilendi Marmara Denizi'nde. Şimdi yüzeye çıkmaya başlamasıyla turizm etkilenmeye başlayacak." diye konuştu.

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin temiz tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Müsilajla kaplı yerleri görenlerin denize girmekten kaygı duyacağını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Acilen 2021 yılında tüm tarafların altına imza attığı, 7 ilin belediye başkanı, 7 ilin valisi ile bakanlık, meclis ve çevre komisyonu başkanı tarafından imzalanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın ruhuna geri dönmemiz lazım. Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. Bir litre atığı bile arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz.

Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı, daha fazlasına tahammülü yok. Acilen, hiç vakit kaybetmeden tedbir almamız lazım. Şimdi müsilaj yüzeye çıktığı andan itibaren vatandaşlar yoğun şekilde 'Denize girebilir miyiz?', 'Balık yiyebilir miyiz?' diye sormaya başlayacak."