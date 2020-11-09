Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 39'a yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.
Sahte içki tüketmesi sonrası iki hafta önce başvurduğu Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Ali Yüksel, hayatını kaybetti.
Yüksel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi.
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