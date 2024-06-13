İzmir'de sahte altın dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin 17 Mayıs'ta sahte altınla dolandırılması şikayeti üzerine çalışma yaptı.
İletişime geçtikleri kişiye inşaat kazısında altın bulduklarını söyleyerek, 215 bin lira karşılığında sahte altın sattıkları ileri sürülen O.Ö, M.B. ve E.T, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tespit edildi.
Polis ekipleri, iki gün önce düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı