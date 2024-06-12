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Türkiye
TRT Haber 12.06.2024 22:32

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da merkez üssü Marmaris açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı: İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya,  depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

 

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