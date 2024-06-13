Terörün finans kaynağına ağır darbe: 16 ton uyuşturucu imha edildi

Güvenlik güçleri, bir yandan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Diğer yandan terörün finans kaynağını kurutmaya yönelik mücadele ediyor.

Görüntülerin adresi Diyarbakır. Lice ilçesi kırsalında yürütülen narko terör operasyonlarında tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

16 ton uyuşturucu yakalandı

Operasyonlarda ele geçirilip muhafaza altında tutulan 16 ton 344 kilogram uyuşturucu madde, adli işlemlerin ardından böyle imha edildi.

Müsadere kararı verilen tonlarca uyuşturucu madde, Lice ilçe jandarma komutanlığı sahasında valilik tarafından oluşturulan heyet huzurunda yakıldı.

Böylece uyuşturucudan gelir eden terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirilmiş oldu.