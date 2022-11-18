İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçelere "miktar bırakan" yağışın en son 31 Ağustos'ta görüldüğü İzmir'de kent genelinde sağanak etkili oldu.

Etkisini zaman zaman artıran yağışın neden olduğu rögar taşkınları sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Öte yandan, yağışın etkisini artırdığı Seferihisar ilçesinde bir pazar yerinde su baskını yaşandı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle su tahliye edilirken esnaf temizlik çalışması yaptı.

İzmir’de şiddetli yağış sele neden oldu. Caddeler, sokaklar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.https://t.co/4qByc4XblH pic.twitter.com/uKwVa11Mpx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 18, 2022

Pazartesi yeniden yağış bekleniyor

Kentte 24 saatte metrekareye ortalama 20-50 kilogram arası yağış düşmesi beklenirken özellikle Menderes, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde sağanağın etkisini artıracağı belirtildi.

Lodosla birlikte etkili olacak yağışın cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

İzmir ve çevresinde 6 Kasım'da "iz halinde" yağmur görülmüş, miktar bırakacak ölçüde yağış tespit edilememişti.