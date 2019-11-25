İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gitti. Detayları @trthaber muhabiri Elif Yıldırım Korkmaz aktardı.https://t.co/Lp2LC3R6st pic.twitter.com/YypSmn5Sfr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2019

Kaynak: AA