Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 46 şüphelinin örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduklarını tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.

Kaynak: TRT Haber