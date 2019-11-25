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Ankara'da ByLock operasyonu: 34 gözaltı25 Kasım 2019 Pazartesi 09:29 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:47
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 46 şüphelinin örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduklarını tespit etti.
Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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