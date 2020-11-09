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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Çınar Mahallesi Zafer Payzın Kavşağı'nda S.E. yönetimindeki otomobil, 24 yaşındaki Mehmet Emre K'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan Mehmet Emre K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü S.E, polis tarafından gözaltına alındı.
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