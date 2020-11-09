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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Kentte 11 ilçede düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.
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