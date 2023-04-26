İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Bayraklı ilçesinde, 22 yaşındaki Volkan Süvari idaresindeki otomobil, Adalet Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta ticari taksideki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce durduruldu.

Araç içerisinde bulunan Süvariye, ateş açan kişi ya da kişiler ticari taksiyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Volkan Süvari, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süvari'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.