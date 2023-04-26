Hafif Sağanak Yağışlı 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.04.2023 03:01

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Bayraklı ilçesinde, 22 yaşındaki Volkan Süvari idaresindeki otomobil, Adalet Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta ticari taksideki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce durduruldu.

Araç içerisinde bulunan Süvariye, ateş açan kişi ya da kişiler ticari taksiyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Volkan Süvari, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süvari'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:18
Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye döndü
02:51
BM Genel Sekreteri Guterres: Sudan'daki sorun savaş alanında çözülemez
02:05
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alacak
01:48
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sağlığı gayet iyi
01:29
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
01:15
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün açılıyor
İspanya'da kuraklık: 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
İspanya'da kuraklık: 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
FOTO FOKUS
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ