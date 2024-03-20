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Türkiye
AA 20.03.2024 00:46

İzmir'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü,1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

M.Ö. idaresindeki otomobil, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurhayat Y. ile eşi Mustafa Kemal Y'ye çarptı.

Kazada Mustafa Kemal Y. hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Mustafa Kemal Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü M.Ö'nün kırmızı ışık ihlali yaparak yayalara çarptığı öne sürüldü.

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