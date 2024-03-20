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Türkiye
AA 20.03.2024 00:33

Kendilerini "jandarma" olarak tanıtıp, 900 bin lira dolandırdılar

Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı kadını tutuklanacağı tehdidinde bulunarak yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Kendilerini "jandarma" olarak tanıtıp, 900 bin lira dolandırdılar

Horasanlı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki N.T., evine gelip kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişinin, Almanya'daki oğlunun tutuklandığını, evdeki ziynet eşyası ve paraları vermezse kendisinin de cezaevine gireceğini söyleyerek yaklaşık 100 bin lira nakit para ile 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdıkları ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonla Aykut T., Sezgin Ö. ve B.K.A'yı paralar ve ziynet eşyalarıyla birlikte kent merkezindeki bir adreste yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Sezgin Ö, tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli Dolandırıcılık
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