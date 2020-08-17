Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de otluk alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Özbek Mahallesi'ndeki hayvan barınağı yakınında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kısmen kontrol altına alındı.
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