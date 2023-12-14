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Türkiye
AA 14.12.2023 09:37

İzmir'de otel ve apartlara düzensiz göçmen denetimi

İzmir'in Konak ilçesinde bazı otel ve apartlarda kalan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma ve oturma izni denetimleri gerçekleştirildi.

İzmir'de otel ve apartlara düzensiz göçmen denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri, Basmane semtindeki bazı otel ve apartların resepsiyon kayıtlarını ve ikamet eden düzensiz göçmenlerin belge denetimlerini yaptı.

Konaklama yerlerinde kaydı bulunmayan, çalışma ve oturma izni olmayan düzensiz göçmenler, otobüslerle Bornova'daki mobil göç noktasına sevk edildi.

Belgelerinde eksiklik bulunan düzensiz göçmenlerin işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de konaklama yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

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