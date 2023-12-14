49 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-39' operasyonu: 378 gözaltı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

Buna göre polis ve jandarma 49 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlara 652 ekip, bin 422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 49 ildeki Narkogüç-39 operasyonunda 378 şüpheli yakalandı, 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.