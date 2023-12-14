Puslu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 14.12.2023 08:08

49 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-39' operasyonu: 378 gözaltı

49 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkogüç-39 operasyonunda 378 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

49 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-39' operasyonu: 378 gözaltı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

Buna göre polis ve jandarma 49 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlara 652 ekip, bin 422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 49 ildeki Narkogüç-39 operasyonunda 378 şüpheli yakalandı, 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Yalova'da 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:31
Bayraktar TB3 12 saat havada kalarak bir testi daha geçti
07:48
Japonya, İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı projesi için koordinasyon kurulu oluşturacak
07:05
Bolivya'da sel ve toprak kaymalarında 3 kişi öldü
07:02
Yalova'da 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
06:52
Kartallar dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanan adamlar hakim karşısına çıkıyor
06:31
Katar'dan, yerinden edilen Gazzelilere 50 milyon dolar insani yardım
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 12 saat havada kalarak bir testi daha geçti
Bayraktar TB3 12 saat havada kalarak bir testi daha geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ