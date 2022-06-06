Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ormanlık alanda yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'in Balçova ilçesindeki Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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