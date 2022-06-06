İzmir'in Balçova ilçesindeki Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.