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Sağlık
AA 03.06.2026 07:04

Ambulans uçak 2 bebek için devreye girdi

Van ve Muş'ta tedavi altında bulunan iki bebek, uzman merkezlerde tedavi görmeleri için ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Ambulans uçak 2 bebek için devreye girdi

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde "hemolitik üremik sendrom" tanısıyla tedavi gören 1 yaşındaki bebek ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen ve "triküspit atrezisi + VSD" (kalp anomalisi) teşhisi konulan 2 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

İki hasta bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'nda ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.

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