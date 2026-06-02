Akıllı ilaç kanserin "görünmezlik kalkanını" kaldırdı: Tümörleri yüzde 30 küçülttü

Oxford'daki araştırmacılar, kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden gizlenmesini önlemek amacıyla yeni bir ilaç geliştirdi. Bu ilaç, bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri tespit ederek yok etmesine olanak tanıyor.

İngiltere, Fransa, İspanya ve Avustralya'yı kapsayan denemelerde; rahim ağzı, mesane, karaciğer, bağırsak, akciğer ile baş ve boyun kanseri olan 83 hastaya, "GRWD5769" adlı deneysel ilaçla birlikte "cemiplimab" adlı immünoterapi ilacı verildi.

İngiltere'nin Manchester kentindeki Christie NHS Vakfı tarafından yürütülen araştırmada, 26 hastada tümörlerin küçüldüğü tespit edildi. Bu hastaların 15'inde tümör boyutunda en az yüzde 30 azalma kaydedildi.

Çalışmaya katılan hastaların tamamının daha önce uygulanan tedavilere yanıt vermediği ve çoğunun başka tedavi seçeneğinin kalmadığı belirtildi. Hastalarda immünoterapi tedavisinin daha önce hiç işe yaramadığı veya etkisini yitirdiği aktarıldı.

Geliştirilen akıllı ilaç, tümör hücrelerinin "görünmezlik kalkanını" kaldırarak onları bağışıklık sisteminin enfeksiyon ve hastalıklarla savaşan hücrelerine açık hale getirdi. Bu sayede immünoterapi ilacı, kanserli hücreleri hedef alarak yok edebildi.

Araştırmanın sonuçları, Chicago'da düzenlenen dünyanın en büyük kanser konferansı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) yıllık toplantısında sunuldu.

GRWD5769 adlı ilacın, denemeye dâhil edilen altı kanser türünün tamamında tümörleri küçülttüğü görüldü. İlaç, rahim ağzı kanseri hastalarının yüzde 18'inde, karaciğer kanseri hastalarının yüzde 32'sinde, mesane kanseri hastalarının yüzde 36'sinde, baş ve boyun kanseri hastalarının yüzde 38'inde, bağırsak kanseri hastalarının yüzde 51'inde ve akciğer kanseri hastalarının yüzde 55'inde hastalığın ilerlemesini en az altı ay boyunca durdurdu.

Erken aşamada gelen güçlü başarı sinyali

Birinci evre klinik deneme sonuçlarını konferansta sunan araştırmanın baş sorumlusu Prof. Fiona Thistlethwaite, hap şeklinde evde alınabilen bu ilacın erken aşamada gösterdiği başarının çok etkileyici olduğunu vurguladı. Thistlethwaite, yeni bir mekanizmayla çalışan bu ilacın immünoterapinin daha etkili olmasına açıkça katkı sağladığını ifade etti.

Oxford merkezli Greywolf Therapeutics tarafından geliştirilen tabletlerin hastalar tarafından iyi tolere edildiği ve daha geniş kapsamlı bir çalışma için planlamaların sürdüğü bildirildi.

İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin T hücrelerini kansere karşı savaşmak üzere devreye sokuyor. Ancak kanserli hücreler, "ERAP1" adlı bir enzimi manipüle ederek T hücrelerinden saklanabiliyor. Bu durum, immünoterapinin hastaların yaklaşık üçte ikisinde başarısız olmasına yol açıyor.

GRWD5769, ERAP1 enzimini baskılayarak kanserin gizlenme mekanizmasını ortadan kaldırıyor ve tümör hücrelerini yeniden görünür kılıyor.

Edinburgh Kanser Merkezi ve Edinburgh Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Prof. Stefan Symeonides de sonuçları heyecan verici olarak nitelendirerek, bu yeni yaklaşımın klinik denemelere taşınmasından ve hastalar üzerindeki olumlu etkilerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İngiltere Kanser Araştırma Vakfından Dr. Samuel Godfrey ise daha önce tedaviye yanıtı durmuş ve zorlu kanser türlerine sahip hastalarda bu aşamada böyle sonuçlar alınmasının umut verici olduğunu, ancak yaklaşımın kalıcı faydalarını görmek için daha büyük çaplı denemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.