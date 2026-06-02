Dünya
AA 02.06.2026 06:23

Rusya'dan Ukrayna'ya gece yarısı yoğun bombardıman: En az beş ölü

Rusya'nın Ukrayna genelindeki kentlere gece saatlerinde düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az beş kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

[AA (Arşiv)]

Saldırılarda Dnipro'da dört kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Salı gününün ilk saatlerinde düzenlenen bombardımanın hedefi olan başkent Kiev'de ise bir kişi hayatını kaybetti, en az 29 kişi yaralandı.

Başkentin merkezinden yoğun dumanlar yükselirken, binlerce kişi sığınaklara dâhil oldu. Ukrayna'nın genelinde hava saldırısı alarmları devreye girdi.

Moskova yönetimi, geçen ay Rus kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan bir yatakhane binasına düzenlenen ve 21 kişinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısına yanıt olarak Ukrayna'ya "sistematik saldırılar" düzenleneceği uyarısında bulunmuştu.

Siviller enkaz altında kalmış olabilir

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, halka sığınaklarda kalma çağrısını yineledi. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timury Tkachenko da düşmanın balistik füzelerle saldırdığını açıkladı.

Kliçko, iki yüksek katlı apartmanın isabet aldığını ve enkaz altında kalanların olmasından endişe edildiğini belirtti.

Sabahın erken saatlerinde Kiev'i hedef alan saldırılar sırasında, ardı ardına yaşanan ondan fazla büyük patlamanın arasında insansız hava araçlarının sesleri duyuldu.

Kent genelinde elektrik kesintileri ve yangınlar rapor edilirken, hasarın boyutu henüz netleşmedi. Zaporijya'da da bir sanayi tesisinin hedef alındığı bildirildi.

İstihbarat uyarıları yapılmıştı

Saldırılar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin pazartesi günü olası bir büyük Rus bombardımanına karşı yaptığı uyarıların ve halka hava saldırısı alarmlarını dikkate alma çağrısının ardından gerçekleşti.

Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında, Rus saldırılarına ilişkin istihbarat uyarılarının sürdüğünü, büyük bir saldırının olası olduğunu ve Rusya'nın buna hazırlandığını ifade etmişti.

Rusya geçen hafta yaptığı açıklamada, Kiev'deki askeri ve karar alma merkezlerini hedef alacağını duyurmuş ve yabancı ülke vatandaşlarından şehirden ayrılmalarını istemişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise 21-22 Mayıs gecesi Starobilsk yakınlarında bir saldırı düzenlendiğini doğrulamış, ancak hedef alınan yerin bir Rus askeri birliği olduğunu savunmuştu.

Rusya Ukrayna Kiev
BM: İsrail, Gazzelilerin barındığı BM'ye ait okul binasına hava saldırısı düzenledi
