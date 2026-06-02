Trump 1,8 milyar dolarlık "silahlanma karşıtı" fondan geri adım atmayı düşünüyor

Trump'ın "silahlanma karşıtı" (anti-weaponization) olarak adlandırdığı fon, iki hafta önce duyurulmasından bu yana hukuki engellerle karşı karşıya kaldı.

Girişim aynı zamanda, denetim eksikliği ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına katılanlara ödeme yapılması ihtimali nedeniyle Cumhuriyetçiler arasında da tepki topladı.

Bazı Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'a fondan tamamen vazgeçilmesi yönünde baskı yapıyor. Senato Çoğunluk Lideri John Thune gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu durumu çözmenin en iyi yolunun, yönetimin fonu kendi isteğiyle kapatması olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Senato'daki Demokratlar ise Donald Trump'ın Gelir İdaresi Başkanlığına (IRS) karşı açtığı ve kazanma şansı düşük görülen davanın uzlaşmayla sonuçlanmasıyla kurulan bu yapıyı "Maga örtülü ödeneği" olarak nitelendirerek, Cumhuriyetçileri bu konuda oylamaya zorlayacaklarını açıkladı.

Girişimi, siyasi amaçlı davaların mağdurlarına ödeme yapma aracı olarak tanımlayan Trump'ın kendi partisinden de itirazlar yükseliyor. Fonun şartları, kimlere ne kadar ödeme yapıldığının açıklanmasını zorunlu kılmıyor. Yönetim yetkilileri, ödeme yapılacak kişiler arasında affedilen 6 Ocak eylemcilerinin de bulunabileceğini belirtmişti.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, meslektaşlarına gönderdiği mektupta, "Trump'ın yaklaşık 2 milyar dolarlık Maga örtülü ödeneği, kendi çıkarına yönelik en küstah hamlesi ve bir başkan tarafından başlatılan en yozlaşmış planlardan biridir. Senato Demokratları buna izin vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, vergi beyannamelerinin sızdırılması nedeniyle federal hükümete dava açmıştı. Tartışmalı fon, atadığı yetkililer aracılığıyla kontrol ettiği IRS'ye karşı açılan bu davanın geçen ay anlaşmayla sonuçlanmasının ardından duyurulmuştu. Kurumun davada kendisini savunmaması, danışıklı dövüş ve yolsuzluk suçlamalarını beraberinde getirdi.

Mahkeme fonu geçici olarak durdurdu

Virginia'daki ABD Bölge Hakimi Leonie Brinkema, "Democracy Forward" adlı kuruluşun fonun iptali için dava açmasının ardından, cuma günü yönetimin fondan para transferi yapmasını geçici olarak engelledi.

Trump'ın ilk dönemindeki Başkan Yardımcısı Mike Pence, pazar günü NBC'nin "Meet the Press" programında yaptığı açıklamada, polis memurlarına saldıran ve ABD Kongre Binası'na zarar veren eylemcilere federal hükümet tarafından tazminat ödenmesi ihtimalini "son derece rencide edici" olarak nitelendirdi. Pence, bu görüşün çoğu Cumhuriyetçi ve Amerikalı tarafından paylaşıldığını ekledi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, fondan yararlanan Kaliforniyalı mükelleflere yüzde 100 gelir vergisi uygulanmasını önerdi. Benzer teklifler Illinois, New York ve Connecticut eyaletlerinde de gündeme geldi.

Fonun açık bir yolsuzluk olduğunu savunan Schumer, Demokratların Senato'daki Cumhuriyetçileri fondan ödeme yapılmasını engelleyecek bir düzenlemeyi oylamaya zorlayacağını belirtti.

Demokratların kayıtların korunmasını talep edeceğini ve oturumlar düzenlenmesi için baskı yapacağını ifade eden Schumer, bütçe görüşmeleri dâhil her alanda bu fonu kapatmak için mücadele edeceklerini vurguladı.