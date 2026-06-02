ABD Uzay Kuvvetleri üst düzey yetkilisinin Instagram hesabı hacklendi: İran propagandası paylaşıldı

CNN tarafından incelenen bir videoda, Vietnam Savaşı'nın ünlü propagandacılarından "Hanoi Hannah"ın ABD askerlerine "batmakta olan bir gemiyi terk etmelerini" söyleyen ses kaydı kullanıldı.

Videoda ayrıca, ABD-İsrail-İran savaşı başladıktan haftalar sonra hayatını kaybeden İranlı güvenlik yetkilisi Ali Larijani'nin fotoğraflarına yer verildi.

Uzay Kuvvetleri'nin en kıdemli astsubayı Başçavuş John Bentivegna, pazar gecesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, meslektaşlarını kendi hesabından paylaşılan hiçbir bağlantıya tıklamamaları veya videolarla etkileşime girmemeleri konusunda uyardı.

Bentivegna, "Erişimi yeniden sağlamak ve sorunu en kısa sürede çözmek için ilgili ekiplerle birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Bir Uzay Kuvvetleri sözcüsü de siber saldırıyı doğruladı ancak ele geçirilen içeriklerin hesapta ne kadar süre kaldığı veya olaydan kimin sorumlu olduğu konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Uzay Kuvvetleri, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarında önemli bir rol oynadı. Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ABD'nin 28 Şubat'ta İran'ı bombalamaya başlamasıyla birlikte, İran savunmasını sekteye uğratmak için bu kuvvetin "kinetik olmayan etkilerinden" yararlanıldığını ifade etmişti.

Askerlerin dijital hesaplarına yönelik tehdit uyarıları artıyor

ABD'li askeri liderler, savaş sürecinde personeli telefonlarının ve çevrim içi hesaplarının hedef alınabileceği konusunda defalarca uyardı. Orta Doğu'yu kapsayan ve İran'daki savaşı yürüten ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), kısa süre önce kongre üyelerine, düşman unsurların bölgedeki ABD personelini hedef almak veya gözetlemek için ticari konum verilerini kullandığına dair çok sayıda tehdit raporu aldıklarını bildirdi.

Nisan ayı sonlarında, birkaç ABD Deniz Piyadesi personeli, sivil çalışanlar ve aileleri, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından "asılsız" olarak nitelendirilen ve İranlı siber korsanlar tarafından gönderildiğinden şüphelenilen tehdit mesajları aldı. CNN'in incelediği bir mesajda, "Kimlikleriniz füze birimlerimiz tarafından tamamen bilinmektedir ve attığınız her adım gözetimimiz altındadır." ifadesinin yer aldığı görüldü.

Bentivegna'nın Instagram hesabının hacklenmesi, ABD ile İran arasındaki savaşın bir parçası haline gelen propaganda savaşlarının son halkasını oluşturdu.

Mart ayında da İranlı siber korsanlar FBI Direktörü Kash Patel'in kişisel e-posta hesabını ele geçirerek bazı eski fotoğraflarını ve e-postalarını sızdırmıştı. Genç İranlıların, yapay zekâ kullanarak Başkan Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD'nin savaş çabalarıyla alay eden Lego temalı videolar hazırladığı da biliniyor.

Beyaz Saray ve CENTCOM ise askeri saldırılara ait, birçok gözlemciye göre "Call of Duty" gibi video oyunlarını andıran, özenle kurgulanmış videolar yayımlıyor.