İzmir'in Balçova ilçesindeki Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer müdahale etti.

Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölgeye 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer daha takviye gönderildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.