Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Balçova ilçesindeki Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer müdahale etti.
Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölgeye 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer daha takviye gönderildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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