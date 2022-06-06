Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarla, bir şüphelinin sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edildi.

Zanlının ikametinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 el yazması kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.