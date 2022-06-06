Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 3 el yazması tarihi kitap ele geçirildi
Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 el yazması kitap ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarla, bir şüphelinin sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edildi.
Zanlının ikametinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 el yazması kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Sosyal Medya
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