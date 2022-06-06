Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, şikayetler üzerine harekete geçti. Çalıntı kaydı bulunan 4 otomobilin izi sürüldü.

Araçların, oto tamirhanesi süsü verilen iş yerine götürülüp parçalandığı belirlendi. İçeride 4 araç da yakalandı 2'si ise tamamen parçalanıp preslenmiş durumdaydı.

Otomobilleri parçalayan şebekenin lideri kadın ve oğlu ile 1 çalışan yakalandı. Araçları çalan 2 kişi de kısa sürede gözaltına alındı. Şebekenin söktükleri oto parçalarını internet üzerinden satışa sunduğu belirlendi.

Geriye kalan kaporta ise preslenip hurdacılara satıldı. Polisin, hurda haline getirilmeden bulduğu araçlardan biri Volkan Topal'a aitti.

Hırsızlar önce aracın kilidini levye ile zorladı ve açtı. Ardından aracın kontak bölümü söküldü. Düz kontak yapılarak da bölgeden uzaklaştırıldı.

Otomobilini tenha bir yere park ettiğine pişman

Topal, "Arabayı dağıtmışlar. Yani elektrik aksamını tamamen dağıtmışlar. Teyp, antene varana kadar sökmüşler. Cam otomatiklerini sökmüşler. Kapı kolları sıkıntılıydı. Pervane, soğutucunun pervane ön tarafta yoktu. Benim araba yaşlıydı. Misal elektrik kesme diye bir olay varmış. Daha sonra öğrendik. Öyle bir düğme koydurabilirler gizli bir yere. En azından kamera önlerine koyarlarsa daha bir iyi olur" dedi.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.