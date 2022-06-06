Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyet sınavına kopyayla giren 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle giren 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek isteyen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.
Şüphelilerin üst aramasında 3 cep telefonu, 2 fotoğraf makinesi, 18 bağlantı kablosu ve 6 SIM kart ele geçirildi.
Daha önce de aynı suçtan sabıkalarının bulunduğu belirtilen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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