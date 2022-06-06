Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu" ile mücadele kapsamında Tokat, Samsun, Ordu ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda tarihi eser niteliğinde 27 sikke, 17 obje, 3 kılıç, 2 tabanca ve bir çini eser ele geçirildi.

Polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.