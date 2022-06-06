Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yol verme tartışmasında otobüs şoförü sopayla saldırdı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da otobüs şoförü ile başka sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücü, yanındaki sopayla kendisine tekme atan otobüs şoförüne ve otobüse saldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
İkitelli istikametine giden belediye otobüsü ile aynı yöne giden başka bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü aşağıya inip otomobil sürücüsüne tekme attı. Sürücü de yanındaki sopayla otobüs şoförüne saldırmaya başladı.
O sırada diğer sürücüler engel olmaya çalıştı. Ancak erkek şahıs, otobüsün içine girip şoföre vurmak istedi, içeri giremeyince dışarıdan otobüse sopayla vurdu.
O anlar bir yolculunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
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