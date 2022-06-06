Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'nın üç ilçesinde orman yangını çıktı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düşen yıldırımlar, orman yangınlarına sebep oldu. Fethiye ve Köyceğiz'de çıkan yangınlar söndürüldü, Seydikemer'deki yangına müdahale sürüyor. Bodrum'daki yangın ise halen devam ediyor.
Muğla'nın Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde üç ayrı noktada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Fethiye ve Köyceğiz'deki yangınlar helikopterlerle havadan müdahale ile büyümeden söndürüldü.
Seydikemer'deki yangını müdahale devam ediyor.
Bodrum Bitez Mahallesi'ndeki ağaçlık ve makilik alanda da henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın
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