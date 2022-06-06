Muğla'nın Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde üç ayrı noktada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Fethiye ve Köyceğiz'deki yangınlar helikopterlerle havadan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Seydikemer'deki yangını müdahale devam ediyor.

Bodrum Bitez Mahallesi'ndeki ağaçlık ve makilik alanda da henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.