Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 18 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
İzmir'de 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs - 3 Haziran'da Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı dron destekli operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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