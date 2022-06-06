Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört kardeşin, Ankara'da tedavisi süren Elif'e hastane bahçesinden seslendikleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

El salladılar, sevinç çığlıkları attılar. Bir aydır göremedikleri kardeşleriyle pencereden de olsa hasret giderdiler.

Bir parazitin sebep olduğu 'Kist hidatik' hastası olan Elif, TRT Haber ekibi aracılığıyla hastane odasından kardeşlerine mesaj gönderdi.

Elif mesajında, "Abi, abla hepinizi çok özledim, sizi çok seviyorum. Bir an önce buradan çıkıp sizin yanınıza gelmek istiyorum. Şimdilik durumum iyi tek sıkıntım sizi özlemek. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz" sözleriyle duygularını anlatıyor.

Uzaktan da olsa görmeye geldiler, öpücükler atarak el salladılar...



Ameliyat olan küçük Elif'in hastanenin penceresinden kardeşleriyle buluştuğu duygusal anlar, görenlerin yüzünde güller açtırdı.https://t.co/Avna9FeSdv pic.twitter.com/dbwsO60QGj — TRT HABER (@trthaber) June 5, 2022

Evde dört gözle onun gelişini bekleyen Sancar kardeşler, Elif'in mesajıyla duygulandı.

Zeynep, "Kardeşimin gelmesini itiyorum, iyileşmesini istiyorum. Biz bilmiyorduk bizim videomuzu çektiklerini, biz de sesleniyorduk çağırıyorduk. En küçük kardeşim de pembiş pembiş diyordu" diyor.

Ömer Can ise, "Onu çok özledim bir an önce iyileşmesini istiyorum. Çok sıkıldığını öğrendim orda, çok özledim onu" dedi.

Karaciğer, akciğer ve dalak gibi iç organlarda kistler oluşmasına neden olan 'kist hidatik' hastalığı nedeniyle 2 ameliyat geçiren Elif'in sağlığı günden güne iyiye gidiyor.

Küçük kız, önce sağlığına, sonra kardeşlerine kavuşmak için gün sayıyor.