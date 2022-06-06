Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trafiği kesip havaya ateş açtılar
İstanbul Sancaktepe'de düğün konvoyu oluşturan bir grup, araçlarını durdurup havaya ateş açtı. İhbar üzerine polis konvoyun peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonrası silahlı kişiler gözaltına alındı.
Düğün konvoyu, İstanbul Sancaktepe TEM bağlantı yolunda ilerliyordu. Yolu kesen gruptan bazıları araçlardan indi. İçlerinden birisi pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
İhbar üzerine, polis konvoyun peşine düştü. Yaşanan kovalamaca kameralara da yansıdı. Şüpheliler araçlardan indirildi ve otomobiller arandı.
Polis konvoydaki silahlara el koydu. Şüpheliler ifadesine alınmak üzere emniyete götürüldü.
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