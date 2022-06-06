Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'ya sağanak geliyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün öğleden sonra yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Kayseri, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Sivas'ın batısı, Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri ile Bolu'nun güney ve doğusu, Çankırı'nın batısı ve Ankara'nın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Doğu Akdeniz İç Anadolu Bölgesi Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Muğla'nın iki ilçesinde orman yangını çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz