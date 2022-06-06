Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Bu sırada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen K.Ç, K.B. ve E.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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