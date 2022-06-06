S.O. yönetimindeki otomobil, Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı rıhtım mevkisinde karşı şeride geçerek C.A. idaresindeki otomobile, ardından D.G'nin kullandığı kamyonete çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.E.G, S.G, A.G. ile Ö.G. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çocuk olduğu öğrenilen A.E.G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.