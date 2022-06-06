Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 10 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'da bir tarlada yakılan anız dumanı nedeniyle 6 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.
Hassa-Kırıkhan otoyolu yakınlarında bir tarlada yakılan anız dumanı kazaya sebep oldu. Yolda görüş mesafesinin düşmesi sonucu 6 araç kaza yaptı.
Otomobil, hafif ticari araç, 3 kamyonet ve tarım işçisi midibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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