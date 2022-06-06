Hassa-Kırıkhan otoyolu yakınlarında bir tarlada yakılan anız dumanı kazaya sebep oldu. Yolda görüş mesafesinin düşmesi sonucu 6 araç kaza yaptı.

Otomobil, hafif ticari araç, 3 kamyonet ve tarım işçisi midibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.