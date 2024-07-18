İzmir'de orman yangını

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan yangın Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 gece görüşlü helikopter, 40 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 tanker, 5 arazöz ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 5 TOMA ile destek veriyor.

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Çamlık Caddesi üzerindeki tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Dün öğlen saatlerinde başladı

İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda dün 13:15'te belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edilmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 5 helikopter de çalışmalara destek vermişti.

İzmir Buca'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. TRT Haber ekibi, bölgeden son durumu aktarıyor. https://t.co/2v8hXux39P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2024

Yangından yükselen dumanlar nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde aksamalar yaşanmış, akşam saatlerinde hava trafiği normale dönmüştü.

Foça'daki yangın kontrol altında

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsüne de sıçradı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları müdahale edildi. Çalışmalara askeri personel de destek sağladı.

Bir site tahliye edildi

Yangın, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesi'nde makilik alana yayıldı.

Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresindeki alevler kontrol altına alındı.

50 hektarlık alan zarar gördü

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, 14.50 sıralarında Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı'nda başlayan ve rüzgarın etkisiyle okulun dışına yayılan yangının 22.30 sıralarında kontrol altına alındığını söyledi.

Türköz, "Foça için büyük ve tehlikeli bir yangındı. Öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süren bir yangındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı ile Foça Deniz Üs Komutanlığı itfaiye araçları, emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar yer aldı.