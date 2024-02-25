İzmir’de motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı

Sağlık ekiplerince yaralılardan Ş.A., ve E.Y., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, yaralı motosiklet sürücüsü de Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletin çarpmasıyla yayalar ve motosiklet sürücüsü etrafa savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

İzmir’in Bornova ilçesinde motosiklet yoldan çıkarak kaldırımda bulunan dubaya çarptı ve ardından kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

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