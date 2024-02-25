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Türkiye
İHA 25.02.2024 23:02

İzmir’de motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı

İzmir’in Bornova ilçesinde, motosikletin kaldırımda yürüyen 5 yaya çarptığı anlar çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İzmir’in Bornova ilçesinde motosiklet yoldan çıkarak kaldırımda bulunan dubaya çarptı ve ardından kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

Motosikletin çarpmasıyla yayalar ve motosiklet sürücüsü etrafa savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yaralılardan Ş.A., ve E.Y., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, yaralı motosiklet sürücüsü de Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

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