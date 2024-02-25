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Türkiye
AA 25.02.2024 21:21

Diyarbakır Lice'de bir alan "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir alan 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Diyarbakır Lice'de bir alan "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Lice ilçesinin Yolçatı ve Dibek mahalleleri sınırlarında bulunan Hoydanagervan Tepe bölgesinin 26 Şubat 2024-11 Mart 2024 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu ifade edilen açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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