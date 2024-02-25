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Türkiye
TRT Haber 25.02.2024 20:20

İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

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