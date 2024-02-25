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HABER GİRİŞ
25.02.2024 20:20
, 25.02.2024 20:22
SON GÜNCELLEME
25.02.2024 20:22
İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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