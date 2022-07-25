Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de makilik alanda yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Yerleşim bölgelerine yakın olan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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