Yangın, saat 14.30 sıralarında Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yerleşim bölgelerine yakın olan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.