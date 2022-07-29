Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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