Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
[Fotograf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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