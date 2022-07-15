Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 18:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Aliağa ilçesinde maki ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ndeki otluk ve maki alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine haber verdi.
Yangına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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