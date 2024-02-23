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Türkiye
AA 23.02.2024 16:17

İzmir'de kumar oynayan 15 kişiye para cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kumar oynayan 15 kişiye 96 bin 375 lira ceza uygulandı.

İzmir'de kumar oynayan 15 kişiye para cezası
[Fotograf: İHA]

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selvi Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirtilen adreste kumar oynatıldığı tespit edildi, 15 kişiye de toplam 96 bin 375 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait toplam 24 farklı ölçülerde fişek, 80 santimetre uzunluğunda kılıç, uyuşturucu hap, 2 kişi adına düzenlenmiş 920 bin lira bedelli borç senedi ve kumar oynamak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan işletmenin sorumlusu A.B. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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