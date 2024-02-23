Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı aralarında İstanbul'un da olduğu çevre illerden hissedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, depremin ardından ekipleri sahada tarama faaliyetleri için görevlendirdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor." dedi.